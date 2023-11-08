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Середня зарплата в Україні зросла на 25% - Держстат
16:56 08.11.2023 |
У II кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні становив 17 176 грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
За інформацією Держстату, в II кварталі розмір середньомісячної заробітної плати в середньому по економіці становив 17 176 грн. У порівнянні з II кварталом 2022 року він збільшився на 25,2%.
Найбільш помітно цей показник збільшився у працівників водного транспорту - на 83,1%, до 21 513 грн, в торгівлі - на 69,9%, до 20 663 грн, на авіаційному транспорті - на 69,1%, до 29 661 грн.
Найменше зростання середньомісячної заробітної плати зафіксоване в галузі охорони здоров'я - на 9,2%, до 14 566 грн, в освіті - на 9,4%, до 13 027 грн та у сфері творчості, мистецтва та розваг - на 12,1%, до 11 108 грн.
Найвищий показник середньої заробітної плати в II кварталі зафіксований у галузі інформації та телекомунікацій - 36 484 грн. Найменший - серед працівників бібліотек, музеїв та інших закладів культури - 9 615 грн.
Як повідомлялося, проєктом державного бюджету на 2024 рік передбачене підвищення мінімальної зарплати до 7,1 тис. грн, а з 1 липня - до 8 тис. грн.
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