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АНАЛІТИКА

Кількість вакансій в Україні в жовтні зросла ще на 1% - Work.ua

14:31 08.11.2023 |

Економіка

 

Кількість вакансій продовжує зростати третій місяць поспіль і сягнула 104,9 тис. у жовтні, що перевищує вересневий показник на 1%, такі основні результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"І хоча пропозицій роботи на ринку на 13% менше, ніж було в жовтні 2021 року (тоді було зафіксовано найбільшу кількість вакансій за останні три роки), загальна тенденція є позитивною: вже три місяці на ринку праці понад 100 тис. пропозицій", - зазначається в дослідженні.

Згідно з ним, дві третини (62%) усіх вакансій розміщено в п'яти областях: Київській (34863), Дніпропетровській (10070), Львівській (9766), Одеській (7054) та Харківській (3729).

Серед лідерів незначне збільшення пропозицій роботи відбулося тільки в Київській області (+1%). Також незначний приріст вакансій у жовтні відбувся в Сумській (+2,5%, до 988 вакансій), Тернопільській (+2%, до 2233) і Миколаївській областях (+2%, 1244).

Порівняно з довоєнними показниками найбільший приріст робочих місць зберігається в західних областях: Закарпатській (186%), Івано-Франківській (173%), Хмельницькій (158%) і Чернівецькій (154%).

У жовтні лідерство за кількістю вакансій посіла категорія "робітничі спеціальності, виробництво" - понад 20 тис., плюс 2% до вересня.

За окремими посадами найбільше зросла кількість вакансій для військовослужбовців (+74%, до 280). Фахівці Work.ua очікують зростання вакансій у цій сфері, оскільки компанія допомагає бригаді "Азов" у рекрутингу професійних кадрів.

Зростає також попит на вакансії майстра шиномонтажу (+23% до вересня, 163 вакансії), кур'єра (+22%, 784), кранівника (+17%, 120), дизайнера меблів (+14%, 153), медіабаєра (+14%, 217), офіс-менеджера (+10%, 304) і координатора зі збуту (+10%, 208).

Також на ринку праці триває тенденція збільшення кількості вакансій для ветеранів (+5%, 5584), пенсіонерів (+2%, 3865) і людей з інвалідністю (+1%, 8493). Збільшилася і кількість пропозицій дистанційної роботи (+3%, 6562).

Наголошується, що посилюється конкуренція у сфері ІТ: на вакансію верстальника в середньому відгукуються 284 претенденти, Front-end Developer - 255, вебдизайнера - 154, тестувальника - 121, Angular-розробника - 101. Зросла конкуренція і на суміжні з IT, віддалені професії: відеомонтажера - 62. У середньому на ці посади конкуренція збільшилася на 10%.

Як повідомляється, географія нових резюме така сама, як і нових вакансій: лідирують Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська області. Але найбільше шукачі хочуть працювати дистанційно - таких 14% від усіх кандидатів.

"Саме тому компанії, що пропонують віддалену роботу, мають найбільший вибір шукачів: на вакансії з дистанційною зайнятістю відгукуються майже вп'ятеро частіше, ніж у середньому на ринку праці. Загалом конкуренція серед претендентів досягла плато: середня кількість відгуків на одну вакансію в жовтні була такою самою, як у вересні", - підсумували у Work.ua.

У Work.ua додали, що серед офлайн-вакансій гострий кадровий голод залишається в медицині. Серед 10 посад із найнижчою конкуренцією, де роботодавцям ледве вдається отримати один відгук, є ендоскопіст, ендокринолог і гастроентеролог.

У жовтні на ринку праці створили або оновили резюме майже 345,3 тис. претендентів. Серед них 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільше кандидатів віком 18-24 роки (29%). Ще 27% - це люди віком від 25 до 34 років, 22% - від 35 до 44 років, 13% - від 45 до 54 років. Кандидати старше 55 років становлять 6% від усіх претендентів. Ще 2% кандидатів не досягли 18 років.

В абсолютних цифрах найбільше нових кандидатів додалося в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях. Однак порівняно з вереснем найбільший приріст спостерігається в Донецькій (+6%), Чернігівській (+2%) та Сумській областях (+1%). Люди поступово повертаються у прифронтові регіони та залишаються економічно активними.

Водночас у компанії не очікують збільшення кількості претендентів завдяки поверненню українців з-за кордону, оскільки, за даними ООН, із червня до вересня 2023 року кількість мігрантів за межами України скоротилася лише на 100 тис. осіб.

Також, згідно з дослідженням, у жовтні на 3% зросла середня заробітна плата - до 18 тис. грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн, до 18 тис. грн), Дніпропетровській (+500 грн, до 17,5 грн) та Одеській областях (+350 грн, до 17,85 тис. грн).

Найбільше зростання зарплат відбулося у сфері будівництва й архітектури - з 20 тис. грн до 21,5 тис. грн, маркетингу, рекламі та PR - з 20 тис. грн до 21 тис. грн, а також у культурі, музиці та шоу-бізнесі - з 17,5 тис. грн до 18,5 тис. грн.

Серед посад із високими зарплатами (крім керівників і сфери ІТ) - військовослужбовці: їм пропонують від 20 тис. грн до 125 тис. грн. Також високий дохід пропонують медіабаєрам - 55 тис. грн, водіям-міжнародникам - 45 тис. грн, ендодонтисту і технологу кондитерського виробництва - 40 тис. грн.

Найменший дохід (до 10 тис. грн) традиційно в гардеробника, консьєржа, прибиральника й санітара.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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