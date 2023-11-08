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Держприкордонслужба: 1 тис. вантажівок очікує виїзду з Польщі в Україну
12:33 08.11.2023 |
На напрямках трьох пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребене" на перетин кордону з Польщі в Україну чекає 1 тис. транспортних вантажних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом 1 тис. транспортних вантажних засобів очікує можливості перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них - на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - сказав Демченко в ефірі телемарафону.
Речник Держприкордонслужби припустив, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. Водночас на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краківець" і "Рава-Руська".
"Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", - зазначив Демченко.
Як повідомлялося, польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада. Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребене".
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