Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держприкордонслужба: 1 тис. вантажівок очікує виїзду з Польщі в Україну

 

На напрямках трьох пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребене" на перетин кордону з Польщі в Україну чекає 1 тис. транспортних вантажних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом 1 тис. транспортних вантажних засобів очікує можливості перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них - на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Речник Держприкордонслужби припустив, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. Водночас на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краківець" і "Рава-Руська".

"Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", - зазначив Демченко.

Як повідомлялося, польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада. Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребене".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0614  0,03 0,08 37,6957  0,03 0,07
EUR 39,6032  0,02 0,06 40,3829  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,02 0,04 36,0500  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес