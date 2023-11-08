Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у 2,8 раза

У жовтні 2023 року український автопарк поповнили 4 493 електромобілів, що у 2,8 раза більше порівняно з жовтнем 2022 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

«У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), відносно торішнього жовтня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза», - йдеться у повідомленні.

Порівняно з вереснем 2023 р., зазначає асоціація, ринок збільшився на 4,5%. При цьому основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові автомобілі - 4 417 шт. (нових - 851 шт., уживаних - 3 566 шт.).

З 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 автівок.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у жовтні 2023 р. виглядає так:

* Volkswagen ID.4 - 366 од.;

* Toyota BZ4X - 65 од.;

* Honda E - 63 од.;

* Volksvagen ID.6 - 44 од.;

* Audi Q4 e-tron - 24 од.;

ТОП-5 жовтня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів має такий вигляд:

* Nissan Leaf - 573 од.;

* Tesla Model 3 - 442 од.;

* Volkswagen e-Golf - 405 од.;

* Tesla Model Y - 255 од.;

* Renault Zoe - 201 од..

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 28,7 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

До того ж, у реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 16-ти до 20%.