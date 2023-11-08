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Кабмін запускає експериментальний проєкт, щоб додатково забезпечити людей дровами
Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«За підтримки партнерів сьогодні запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини (раніше було 7 тис.)», - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, жителям прифронтових територій доставляють безкоштовні дрова, допомогу передусім отримують вразливі категорії населення.
На складах ДП «Ліси України» накопичено понад 130 тис. кубометрів дров для проходження опалювального сезону 2023/2024 років.
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