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АНАЛІТИКА

«Слуги народу» пропонують збільшити видатки на телеканал «Рада» і газету «Голос України» на 80 мільйонів

 

Фінансування телеканалу "Рада" та парламентської газети "Голос України" у 2024 році може становити понад 198 млн грн.

Відповідний проєкт постанови №10222 про кошторис Верховної Ради на 2024 рік зареєстровано в законодавчому органі 7 листопада.

Згідно з проєктом постанови, наступного року фінансування телеканалу "Рада" та газети "Голос України" коштуватиме держбюджету 198,3 млн грн.

Як повідомялося, на 2023 рік на телеканал "Рада" та газету "Голос України" було виділено 120 млн грн.

"Кошторис Верховної Ради на 2022 рік" передбачав фінансування для ДП "Парламентський телеканал "Рада" у розмірі 58,02 млн грн та 29,35 млн грн для ДП "Голос України".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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