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Голова Мінфіну заявляє про $29 млрд нестачі підтвердженого зовнішнього фінансування держбюджету-2024 і пошук внутрішніх ресурсів
23:15 07.11.2023 |
Проєкт державного бюджету України на 2024 рік передбачає $41 млрд зовнішнього фінансування, з якого наразі поки що відсутнє підтвердження надходження $29 млрд, наступного року доведеться шукати додаткові внутрішні джерела доходів, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Це моя проблема, як їх закрити. Це проблема уряду, проблема посольств, проблема президента. Ми шукаємо, як закрити ці $29 млрд", - сказав глава Мінфіну на організованому Центром економічної стратегії вебінарі про "військовий" ПДФО у вівторок.
За словами Марченка, у разі відсутності в межах $5-10 млрд - це проблема, яку можна розв'язати "в рамках бюджетного поля".
"Десь скоротимо витрати, десь, можливо, податки збільшимо. Але якщо ця проблема буде $20 млрд, то я, чесно кажучи, не знаю... Ба більше, я більш ніж упевнений, що так і буде, що наступного року ми повернемося до питання пошуку додаткових ресурсів", - зазначив міністр фінансів.
Він наголосив, що поки що не має відповіді на запитання, як покривати всі необхідні запити з боку Міноборони і ЗСУ наступного року.
"Суто з погляду наших обмежень у частині оподаткування ми дійшли до межі, і в частині запозичень внутрішніх ми також близькі до межі. Тому пошук внутрішніх ресурсів - це зараз найнагальніше питання", - заявив Марченко.
У зв'язку з цим він ще раз наголосив на важливості перенаправлення 122 млрд грн податку на доходи фізосіб (ПДФО) військових до держбюджету та місцевих бюджетів, зокрема 25,8 млрд грн - цього року і решту суми - наступного.
"Думаю, це не останнє непопулярне рішення для 2024 року", - спрогнозував депутат, коментуючи перенаправлення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів до державного.
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