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Україна домовилася зі Світовим банком про $700 млн для фермерів
23:03 07.11.2023 |
Мінагрополітики та Світовий банк уклали грантову угоду на $700 млн. Позика у межах проєкту ARISE надано на підтримку та відновлення сільського господарства України, повідомила пресслужба міністерства.
Документи підписали міністр агрополітики Микола Сольський та голова представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян.
Гроші будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів ARISE (Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України):
→ фінансове забезпечення програми "Доступні кредити 5-7-9" для сільськогосподарського виробництва та харчової переробки;
→ надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.
Реалізація проєкту запланована на 2023 та 2024 роки.
Проєкт ARISE впроваджуватиметься Фондом розвитку підприємництва й Міністерством аграрної політики та продовольства України. Це вже п'ятий проєкт Світового банку, схвалений для України цього року.
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