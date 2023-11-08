Україна домовилася зі Світовим банком про $700 млн для фермерів

Мінагрополітики та Світовий банк уклали грантову угоду на $700 млн. Позика у межах проєкту ARISE надано на підтримку та відновлення сільського господарства України, повідомила пресслужба міністерства.

Документи підписали міністр агрополітики Микола Сольський та голова представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян.

Гроші будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів ARISE (Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України):

→ фінансове забезпечення програми "Доступні кредити 5-7-9" для сільськогосподарського виробництва та харчової переробки;

→ надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

Реалізація проєкту запланована на 2023 та 2024 роки.

Проєкт ARISE впроваджуватиметься Фондом розвитку підприємництва й Міністерством аграрної політики та продовольства України. Це вже п'ятий проєкт Світового банку, схвалений для України цього року.