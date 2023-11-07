Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Фрідманом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Йдеться про указ президента №739/2023.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Пропозиції про введення санкцій внесла Служба безпеки України.

Хто потрапив під обмеження

* Sogeral Foundation;

* Haberfield Limited;

* Alfa Finance Holdings Limited;

* Erasmony Limited;

* Rissa Investments Limited;

* International Distribution Systems Limited;

* Slavisilla Holdings Limited;

* CTF Holdings S.A.;

* Dendar Investment Fund Limited.

Компанії зареєстровані на Кіпрі, в Ліхтенштейні та Люксембурзі. Частина компаній потрапили під обмеження на 10 років, інша частина на два роки.

Зв'язок із Фрідманом

Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана. Наприклад, йдеться про International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited.

Кримінальне переслідування Фрідмана в Україні

Нещодавно детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк").

Також Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.