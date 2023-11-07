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«е-Підприємець»: Кабмін затвердив запровадження нового сервісу у «Дії»
19:12 07.11.2023 |
Кабінет міністрів під час засідання 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить експериментальному проєкту "е-Підприємець" діяти на постійній основі.
"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема це такі послуги:
* державна реєстрація фізособи-підприємця,
* реєстрація змін про ФОП,
* повідомлення про використання єдиного рахунку,
* реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ,
* відкриття банківського рахунку.
Загалом, за словами Шмигаля, комплексна послуга "е-Підприємець" включає 12 опцій.
"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - сказав прем'єр.
Шмигаль наголосив, що діджиталізація залишається наскрізною політикою держави. Так, уряд має амбітне завдання за наступні три роки запустити 63 нових цифрових продукти.
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