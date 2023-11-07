«е-Підприємець»: Кабмін затвердив запровадження нового сервісу у «Дії»

Кабінет міністрів під час засідання 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить експериментальному проєкту "е-Підприємець" діяти на постійній основі.

"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема це такі послуги:

* державна реєстрація фізособи-підприємця,

* реєстрація змін про ФОП,

* повідомлення про використання єдиного рахунку,

* реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ,

* відкриття банківського рахунку.

Загалом, за словами Шмигаля, комплексна послуга "е-Підприємець" включає 12 опцій.

"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що діджиталізація залишається наскрізною політикою держави. Так, уряд має амбітне завдання за наступні три роки запустити 63 нових цифрових продукти.