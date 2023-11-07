Кабмін схвалив залучення ще EUR250 млн від ЄС на швидку відбудову - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив залучення ще EUR250 млн від Європейського Союзу на швидку відбудову, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд схвалює угоду, яка дасть змогу залучити ще EUR250 млн від Європейського Союзу на швидку відбудову", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, йдеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень і житлових будинків.

"Ці гроші підуть і на підтримку українських аграріїв. Дякую європейським союзникам за постійну надійну допомогу", - підсумував прем'єр.