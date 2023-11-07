Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення ще EUR250 млн від ЄС на швидку відбудову - Шмигаль

16:40 07.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалив залучення ще EUR250 млн від Європейського Союзу на швидку відбудову, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд схвалює угоду, яка дасть змогу залучити ще EUR250 млн від Європейського Союзу на швидку відбудову", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, йдеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень і житлових будинків.

"Ці гроші підуть і на підтримку українських аграріїв. Дякую європейським союзникам за постійну надійну допомогу", - підсумував прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес