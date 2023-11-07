Вимоги польських перевізників про повернення дозволів для України залишаться без відповіді - голова Держагентства відновлення

Угоду про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом було ратифіковано всіма членами ЄС і підписано між Європейським союзом та Україною, а не з окремими країнами, тому вимоги польських перевізників повернути дозвільну систему для України є безперспективними, заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у вівторок.

"Зараз дуже важливо спокійно декларувати і зафіксувати дві важливі тези. ПЕРША: Україна не має наміру навіть обговорювати повернення до дозвільної системи", - написав він на фейсбук-сторінці, коментуючи розпочату 6 листопада польськими перевізниками акцію блокування трьох пунктів пропуску "Корчова - Краківець", "Хребенне - Рава-Руська" і "Дорогуськ - Ягодин".

"ДРУГИЙ: головною причиною підписання Угоди про вантажні перевезення було порушення Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС. Війна лише прискорила цей процес, за що ми вдячні всім нашим сусідам і партнерам", - додав Найєм.

Він пояснив, що Угода про ЗВТ забороняє погіршувати умови взаємного доступу на ринок, тоді як Польща надала Україні 2016 року квоту 200 тис. дозволів, у 2021 році - 120 тис., за зростання загального товарообігу з країнами ЄС майже на 45%.

Голова Держагентства додав, що Польща також прямо порушувала права України, зокрема статтю 5 "Свобода транзиту" Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, до якої Україна приєдналася 05 лютого 2008 року, що передбачає свободу транзиту через територію кожної сторони за маршрутами, найбільш зручними для міжнародного транзиту.

"Наприклад, лише 2021 року через кризу з польськими дозволами ми втратили до 500 млн євро тільки тому, що дозволи елементарно закінчилися, а нові польська сторона давати відмовилася. Хто пам'ятає, ринок тоді просто став", - зазначив Найєм.

Він наголосив, що дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит українських товарів до країн ЄС.

"І я дуже сподіваюся, що ми ніколи не повернемося до цієї ганебної та дискримінаційної практики, яка обмежувала нас у торгівлі з ЄС", - наголосив він.

Як повідомлялося, польські перевізники також вимагають, щоб порожні польські вантажні автомобілі, які повертаються з України до Польщі, могли перетинати кордон без "єЧерги", не чекаючи 10-12 днів. Перевізники також вимагають посилити правила перевезення ЄКМТ (сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту).