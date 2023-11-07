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АНАЛІТИКА

Ринок нових вантажівок у жовтні трохи зменшився

11:34 07.11.2023 |

Економіка

 

У жовтні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано на 3,5% менше, ніж у вересні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

«Упродовж жовтня на українському ринку нових комерційних автомобілів - вантажних і спеціальних - було реалізовано 977 автомобілів. Це на 3,5% менше, ніж у попередньому місяці», - йдеться у повідомленні.

Водночас порівняно з торішнім жовтнем реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі, зазначають в «Укравтопромі».

При цьому у ТОП-п'ятірку ринку нових комерційних автомобілів минулого місяця увійшли такі марки:

* Renault - 194 од.;
* Man - 94 од.;
* Peugeot - 79 од.;
* Ford - 66 од.;
* Scania - 64 од..

Загалом же з початку 2023 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 9,1 тис. нових машин, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік.
За матеріалами: EnKorr
 

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