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Шмигаль обговорив із Фондом Сороса Open Society Foundations пріоритетні напрями для співпраці
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Open Society Foundations пріоритетні напрями для співпраці.
"Провели змістовну зустріч із головою благодійного фонду Open Society Foundations Олександром Соросом та його командою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, Open Society Foundations планує розпочати нові проєкти, тож сторони обговорили пріоритетні потреби, зокрема відновлення.
" У планах уряду нарощувати програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними також є такі напрямки співпраці, як розмінування, енергетика, логістика", - написав прем'єр.
Фонди "Відкрите суспільство" (англ. Open Society Foundations, раніше Інститут "Відкрите суспільство") - мережа грантодавців, заснована бізнес-магнатом Джорджем Соросом. Надають фінансову підтримку групам громадянського суспільства з метою сприяння правосуддю, освіті, охороні здоров'я та незалежним засобам масової інформації.
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