Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив із Фондом Сороса Open Society Foundations пріоритетні напрями для співпраці

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Open Society Foundations пріоритетні напрями для співпраці.

"Провели змістовну зустріч із головою благодійного фонду Open Society Foundations Олександром Соросом та його командою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, Open Society Foundations планує розпочати нові проєкти, тож сторони обговорили пріоритетні потреби, зокрема відновлення.

" У планах уряду нарощувати програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними також є такі напрямки співпраці, як розмінування, енергетика, логістика", - написав прем'єр.

Фонди "Відкрите суспільство" (англ. Open Society Foundations, раніше Інститут "Відкрите суспільство") - мережа грантодавців, заснована бізнес-магнатом Джорджем Соросом. Надають фінансову підтримку групам громадянського суспільства з метою сприяння правосуддю, освіті, охороні здоров'я та незалежним засобам масової інформації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес