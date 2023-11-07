Страйк польських перевізників на кордоні: Україна досі не отримала вимог від протестувальників

Польські страйкарі продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як наголосили у відомстві, міністерство перебуває у постійній комунікації з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу - тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги й окремі черги для вантажівок з номерами ЄС і порожніх, доступ до системи "Шлях".

За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", - наголосили у Міністерстві.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники обіцяють пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо. Організатори протесту також не будуть перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Акція польських перевізників планується терміном на два місяці. Причина страйків - надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.