Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова оприлюднила дані про бізнес українців за кордоном

22:07 06.11.2023 |

Економіка

Податкова оприлюднила дані про бізнес українців за кордоном

 

Державна податкова служба оприлюднила дані про понад 6700 контрольованих українцями компаній у 77 країнах світу. Про це повідомила пресслужба відомства.

Основними країнами, в яких резиденти України набули/відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнові права на частку в активах, дохід чи прибуток утворення без статусу юридичної особи, є:

→ Польща - 33 %,
→ Велика Британія - 15 %,
→ Сполучені Штати Америки - 13 %,
→ Республіка Кіпр - 11 %,
→ Естонія - 7 %,
→ інші країни - 21 %.

З початку 2022 року до Податкової подали 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії (ІКК) або утворення установи без статусу юридичної особи (фонди, трасти).

6430 повідомлень про іноземний бізнес подали фізичні особи, а 291 - юридичні особи-резиденти.

Банки та фінансові установи спрямували податківцям 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізособами-резидентами часткою в іноземній юридичній особі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0426
  0,1279
 0,35
EUR
 1
 38,7206
  0,0072
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес