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Податкова оприлюднила дані про бізнес українців за кордоном
22:07 06.11.2023 |
Державна податкова служба оприлюднила дані про понад 6700 контрольованих українцями компаній у 77 країнах світу. Про це повідомила пресслужба відомства.
Основними країнами, в яких резиденти України набули/відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнові права на частку в активах, дохід чи прибуток утворення без статусу юридичної особи, є:
→ Польща - 33 %,
→ Велика Британія - 15 %,
→ Сполучені Штати Америки - 13 %,
→ Республіка Кіпр - 11 %,
→ Естонія - 7 %,
→ інші країни - 21 %.
З початку 2022 року до Податкової подали 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії (ІКК) або утворення установи без статусу юридичної особи (фонди, трасти).
6430 повідомлень про іноземний бізнес подали фізичні особи, а 291 - юридичні особи-резиденти.
Банки та фінансові установи спрямували податківцям 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізособами-резидентами часткою в іноземній юридичній особі.
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