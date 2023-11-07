Податкова оприлюднила дані про бізнес українців за кордоном

Державна податкова служба оприлюднила дані про понад 6700 контрольованих українцями компаній у 77 країнах світу. Про це повідомила пресслужба відомства.

Основними країнами, в яких резиденти України набули/відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнові права на частку в активах, дохід чи прибуток утворення без статусу юридичної особи, є:

→ Польща - 33 %,

→ Велика Британія - 15 %,

→ Сполучені Штати Америки - 13 %,

→ Республіка Кіпр - 11 %,

→ Естонія - 7 %,

→ інші країни - 21 %.

З початку 2022 року до Податкової подали 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії (ІКК) або утворення установи без статусу юридичної особи (фонди, трасти).

6430 повідомлень про іноземний бізнес подали фізичні особи, а 291 - юридичні особи-резиденти.

Банки та фінансові установи спрямували податківцям 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізособами-резидентами часткою в іноземній юридичній особі.