Статус авторизованого економічного оператора отримали вже 12 компаній

До переліку авторизованих економічних операторів (АЕО), яким дозволено спрощене митне оформлення, вже увійшло 12 підприємств.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

"Протягом останнього тижня ще 4 підприємства отримали авторизації АЕО. Тепер в Україні 12 підприємств, які мають статус авторизованих економічних операторів", - йдеться в повідомленні.

Наявність в Україні підприємств, які отримали таку авторизацію, є суттєвим кроком на шляху до укладання угод про взаємне визнання з іншими країнами, які запровадили в себе програму АЕО, зокрема з Європейським Союзом. Це дозволить у процесі укладання угоди про взаємне визнання провести сторонам аналіз та оцінку практичного застосування положень законодавства щодо авторизованих економічних операторів.

"Після укладання таких угод українські підприємства отримають можливість користуватися такими ж перевагами, якими користуються підприємства, в країнах з якими укладено такі угоди", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2021 року першим підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук).