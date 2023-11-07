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Статус авторизованого економічного оператора отримали вже 12 компаній
21:56 06.11.2023 |
До переліку авторизованих економічних операторів (АЕО), яким дозволено спрощене митне оформлення, вже увійшло 12 підприємств.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"Протягом останнього тижня ще 4 підприємства отримали авторизації АЕО. Тепер в Україні 12 підприємств, які мають статус авторизованих економічних операторів", - йдеться в повідомленні.
Наявність в Україні підприємств, які отримали таку авторизацію, є суттєвим кроком на шляху до укладання угод про взаємне визнання з іншими країнами, які запровадили в себе програму АЕО, зокрема з Європейським Союзом. Це дозволить у процесі укладання угоди про взаємне визнання провести сторонам аналіз та оцінку практичного застосування положень законодавства щодо авторизованих економічних операторів.
"Після укладання таких угод українські підприємства отримають можливість користуватися такими ж перевагами, якими користуються підприємства, в країнах з якими укладено такі угоди", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, у березні 2021 року першим підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук).
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