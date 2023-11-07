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АНАЛІТИКА

АРМА купить військові облігації на 1,8 мільярда

21:34 06.11.2023 |

Економіка

 
Кабінет міністрів України погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" на суму 1,81 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Агентства, за липень-жовтень 2023 року АРМА придбало військових облігацій удвічі більше, ніж за весь попередній рік.

Загалом, із 24 лютого 2022 року Агентство ініціювало закупівлю військових облігацій на суму близько 3,7 млрд грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів - єдиний центральний орган виконавчої влади, який уповноважений купувати військові облігації, тим самим підтримуючи обороноздатність та безпеку в Україні.

У середині жовтня повідомлялося, що АРМА купить військових облігацій на 656 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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