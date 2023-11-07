Відзавтра змінюються правила митного контролю вантажів

Починаючи з 7 листопада змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

"Щодо найпоширенішого запитання від бізнесу про огляд вантажних транспортних засобів: митницею не буде застосовано огляд 100% транспортних засобів. Натомість залишається ризикоорієнтований підхід. При цьому кількість та моторика спрацювання профілів ризиків не збільшиться, відтак і кількість оглядів не зросте", - сказано в повідомленні Державної митної служби за результатами засідання Громадської ради при Державній митній службі України за участі в.о. голови Держмитслужби Сергія Звягінцева та представників профільних підрозділів.

Як ідеться в повідомленні, митниці отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати змогу вчасно оформлювати товари, та вжили ряд інших заходів, необхідних для сталого функціонування митниці й законного сприяння бізнесу.

"Зокрема, для вирішення можливих проблемних питань під час перехідного періоду будуть оприлюднені контакти посадових осіб митних органів. Також на доступних ресурсах буде поширена інформація про перелік місць прибуття", - додали у відомстві.