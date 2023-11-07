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Кількість суден у порту «Ізмаїл» за тиждень скоротилася в 1,7 раза, у «Рені» - у 2,7 раза
20:12 06.11.2023 |
Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.) у понеділок, за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, скоротилася в 1,7 раза - до 72 од., очікується прибуття ще двох суден.
Крім того, цього дня в порту "Рені" (Одеська обл.) налічувалося дев'ять суден проти 25 минулого тижня. Очікується прибуття ще одного судна.
Як повідомлялося, порти Великої Одеси після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" частково відновили роботу. За даними керівника Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, з 16 вересня до портів Великої Одеси за тимчасовим коридором, встановленим Військово-морськими силами ЗСУ, прибули 63 судна, вийшло 36.
У щотижневому зведенні "Укрзалізниці" в понеділок зазначено, що за минулий тиждень середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси зріс у 2,1 раза, або на 419 вагонів на добу (в/г), - до 798. Протягом тижня показник добового вивантаження в Чорноморських портах коливався в діапазоні 750-970 в/д.
Станом на 6 листопада наявність вагонів із зерном, які прямують у напрямку портів Великої Одеси, зросла на 20,8%, або на 839 вагонів, - до 4,871 тис.
Черга вагонів із зерном у напрямі порту "Ізмаїл", навпаки, зменшилася на 87,73%, або 815 вагонів, - до 929. Середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном у цьому порту за тиждень зріс на 4,12%, або 7 в/д, - до 177 в/д.
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