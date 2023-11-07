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Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною, рух ускладнено
17:18 06.11.2023 |
Десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.
Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.
Водіїв легкових автомобілів, автобусів та транспортних засобів, які перевозять живих тварин, а також гуманітарну та військову допомогу, обіцяють пропускати.
У Держприкордонслужбі України вже попередили, що рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" ускладнений. Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.
"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", - йдеться в повідомленні.
Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.
Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.
Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.
Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.
Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.
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