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Відтепер записатися до «єЧерги» зможуть лише верифіковані автомобілі, – Укртрансбезпека

14:36 06.11.2023 |

Економіка, Україна

 

Через розширення обміну інформацією з базою даних Державної митної служби до системи перетину кордону "єЧерга" зможуть записатися лише верифіковані автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що тепер система "єЧерга" в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, внесеною при перетині кордону. Таким чином, в електронній черзі залишаються тільки верифіковані авто.

Відровідні зміни запобігатимуть зловживанням із записом в електронну чергу. Зокрема, створити запис у єЧерга можна лише за умови, якщо машина перебуває в Україні на момент запису в чергу.

При тому, створити запис можна тільки якщо машина, номер і країна реєстрації були вказані достовірно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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