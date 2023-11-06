Мінфін у жовтні залучив майже $2,8 мільярда грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів

Міністерство фінансів України за січень-жовтень 2023 року залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування, із них близько 2,8 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування надійшло у жовтні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед донорів у жовтні 2023 року наступні країни: Європейський Союз - 1,6 млрд доларів США пільгового фінансування, Сполучені Штати Америки - 1,15 млрд доларів США грантових коштів.

Кошти від ЄС - дев'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США - частини п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я.

Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Як повідомлялось, за прогнозами Національного банку, загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів у 2023 році сягне близько 45 млрд дол. США.