Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ГУР і Нацгвардії передали 450 млн грн арештованих російських активів
Прокуратура передала на користь Головного управління розвідки Міністерства оборони та Національної гвардії арештовані 450 млн грн. Активи належали підприємствам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ, повідомляє Київська міська прокуратура.
Компанії, що виготовляли напівфабрикати, працювали у Києві й інших регіонах України.
"Кінцевим бенефіціарним власником указаної компанії є резидент РФ, а тому є значний ризик у рішеннях керівництва вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України. Під час слідства, за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а розміщені на них кошти в розмірі 450 млн грн передано на користь ГУР і Нацгвардії для забезпечення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабної війни органами Київської міської прокуратури для забезпечення обороноздатності України на користь ГУР і Національної гвардії передано понад 1,5 млрд грн арештованих коштів.
У серпні Подільська окружна прокуратура Києва передала Національній гвардії України автомобільні оливи й мастила, що належали російській компанії та були арештовані в межах кримінального провадження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
ТОП-НОВИНИ
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Відтепер записатися до «єЧерги» зможуть лише верифіковані автомобілі, – Укртрансбезпека
|Ексрегіонал Хомутиннік встиг продати спільний з Коломойським газовий бізнес до арешту
|Пом'якшення валютних обмежень та гнучкий курс долара: що у фокусі переговорів з МВФ
|Збереження «робочих» ставок НБУ з урахуванням ситуації підтримали 10 з 11 членів КМП НБУ - підсумки дискусії
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
|Україна запустила серійне виробництво аналога «шахедів», – Укроборонпром
|«Укроборонпром» до кінця року виготовить на 60% більше зброї, ніж торік
Бізнес
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером