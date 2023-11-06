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АНАЛІТИКА

ГУР і Нацгвардії передали 450 млн грн арештованих російських активів

 

Прокуратура передала на користь Головного управління розвідки Міністерства оборони та Національної гвардії арештовані 450 млн грн. Активи належали підприємствам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ, повідомляє Київська міська прокуратура.

Компанії, що виготовляли напівфабрикати, працювали у Києві й інших регіонах України.

"Кінцевим бенефіціарним власником указаної компанії є резидент РФ, а тому є значний ризик у рішеннях керівництва вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України. Під час слідства, за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а розміщені на них кошти в розмірі 450 млн грн передано на користь ГУР і Нацгвардії для забезпечення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабної війни органами Київської міської прокуратури для забезпечення обороноздатності України на користь ГУР і Національної гвардії передано понад 1,5 млрд грн арештованих коштів.

У серпні Подільська окружна прокуратура Києва передала Національній гвардії України автомобільні оливи й мастила, що належали російській компанії та були арештовані в межах кримінального провадження.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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