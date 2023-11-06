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АНАЛІТИКА

За рік попит на вживані іномарки зріс на 41%

11:59 06.11.2023 |

Економіка

 

У жовтня український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє Укравтопром, відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.

Зазначається, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1544 машини;
* Renault Megane - 1200;
* Skoda Octavia - 960;
* Volkswagen Passat - 785;
* Nissan Leaf - 573;
* Volkswagen Tiguan - 451;
* Tesla Model 3 - 442;
* Audi A4 - 416;
* Ford Focus - 411;
* Nissan Qashqai - 404.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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