За рік попит на вживані іномарки зріс на 41%

У жовтня український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє Укравтопром, відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.

Зазначається, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1544 машини;

* Renault Megane - 1200;

* Skoda Octavia - 960;

* Volkswagen Passat - 785;

* Nissan Leaf - 573;

* Volkswagen Tiguan - 451;

* Tesla Model 3 - 442;

* Audi A4 - 416;

* Ford Focus - 411;

* Nissan Qashqai - 404.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 років.