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Комітет Ради схвалив проєкт бюджету на 2024 рік до другого читання
10:43 06.11.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік до другого читанні.
Про це повідомила голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.
Членкиня фракції партії "Слуга народу" зазначила, що комітет з питань бюджету рекомендував держбюджет на 2024 рік до ІІ читання.
У допрацьованому урядом проєкті держбюджету дохідна частина збільшена порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1 768,5 млрд гривень, зокрема, по загальному фонду дохідна частина збільшилась на 22,1 млрд грн.
Крім того, видатки та надання кредитів збільшили у законопроєкті до другого читання на 95,2 млн грн - до 3 355 млрд грн.
Граничний обсяг дефіциту був зменшиний на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить близько 41 млрд дол.
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