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Румунія виділить €50 мільйонів у межах програми ЄС щодо субсидування боргу України
09:16 06.11.2023 |
Уряд Румунії виділить до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України у розмірі 18 мільярдів євро, схваленому у грудні 2022 року.
Про це повідомляє Romania Insider, передає Укрінформ.
"З огляду на складну ситуацію, в якій опинилася Україна, Європейський Союз надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати на сплату відсоткової ставки. Відсоткова субсидія буде покрита державами-членами за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться у постанові уряду Румунії.
Зазначається, що 50 мільйонів євро із державного бюджету Румунії будуть перераховані в період 2024-2027 рр., в середньому це по 12,3 мільйона євро на рік.
Як повідомлялося, затверджена у грудні 2022 року макрофінансова допомога ЄС Україні у 2023 році в обсязі до 18 мільярдів євро надаватиметься у формі кредитів, водночас гарантії та відсотки за цими кредитами надаватимуться за рахунок бюджету ЄС та країн-членів.
Гарантії за запозиченнями на зовнішньому ринку капіталу надаватимуться з резервних фондів європейського бюджету.
Національні внески були розраховані на основі частки кожної з країн-членів у загальному валовому національному доході Євросоюзу.
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