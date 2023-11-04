Уряд дозволив новим підприємствам у шахтарських містах завозити обладнання без ПДВ

Кабінет міністрів затвердив порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабміну, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови, люди в цих шахтарських містах отримають нову роботу, громади отримають нові можливості, а держава отримає простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються. Це частина сучасного підходу з трансформації вугільних регіонів України», - відзначив Прем'єр-міністр.

Ідеться саме про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог для отримання преференції від держави.

Також КМУ вніс зміни до порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема, змінюються процедури, які дозволять новим товарам, що раніше не вироблялися в Україні, простіше здобувати підтверджений ступінь локалізації.

«Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави», - зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, йдеться про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів.

Як підкреслив глава уряду, ці рішення спрямовані на посилення економічної стійкості України.

Нагадаємо, «ДТЕК Енерго» у січні-вересні 2023 року ввела в роботу 18 нових вугільних лав та до кінця року планує ввести ще дев'ять лав.