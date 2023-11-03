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Кабінет міністрів в проекті державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати
17:55 03.11.2023 |
Це сталося через зниження очікувань щодо інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №10000.
За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.
У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%).
У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).
"Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2 відсотка до "плюс" 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням)", - йдеться в пояснювальній записці до проекту бюджету.
Бюджет-2024
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання. Уряд уточнив прогноз, зокрема, що до курсу гривні до долара, інфляції та валового внутрішнього продукту.
У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).
Також було уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення - з 14,7% у попередньому прогнозі до 7,1% у новому прогнозі.
Оновлений прогноз НБУ
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.
У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.
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