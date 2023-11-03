Доходи населення зростають, але українці поки що незадоволені своїм фінансовим станом — НБУ

Доходи населення зростають завдяки бюджетній підтримці та пожвавленню економіки, а фінансовий стан українців поступово покращується у 2023 році. Про це йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ за жовтень.

Ключовими у доходах населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальна допомога, виплати військовим, а також зростання заробітної плати через дефіцит кваліфікованих робітників, йдеться у звіті.

Водночас більшість українців досі оцінюють свій фінансовий стан як складний, зазначають у НБУ.

У 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м'якої фіскальної політики.

У повоєнний час пожвавлення попиту на робочу силу визначатиме прискорення зростання зарплат насамперед у галузях, де потрібні кваліфіковані фахівці.

Найбільший попит на працівників очікується у будівництві, низький попит - у виробничому секторі. Відповідно, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, що стримуватиме економічне зростання.

На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати у 2024-2025 роках зростатимуть темпами у понад 6% на рік.



