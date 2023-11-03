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Ситуація на ринку праці все ще лишається складною - НБУ
17:17 03.11.2023 |
Відновлення економіки підтримує зростання зайнятості, але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень.
«Завдяки збільшенню попиту на робочу силу зайнятість поступово зростає. Проте ситуація на ринку праці лишається складною: безробіття знижується повільно, зберігаються складнощі з пошуком кваліфікованих працівників. Триваліше збереження високих безпекових ризиків стримуватиме повернення вимушених мігрантів, що обмежуватиме відновлення пропозиції на ринку праці», - йдеться в документі.
Диспропорції, які були характерні для ринку праці раніше лише поглиблюватимуться через наслідки війни, що утримуватиме рівень безробіття на високому рівні. Реальні доходи населення надалі зростатимуть завдяки пожвавленню економічної діяльності та збереженню м'якої фіскальної політики.
Як повідомлялось, Міністерство економіки України підготувало прогноз потреби у фахівцях та кадрах на ринку праці у середньостроковій перспективі. Акцент - на робітничих спеціальностях у промисловості та будівництві. Згідно із прогнозом, у 2024 році вітчизняний ринок праці потребуватиме 481,57 тис. працівників, серед яких найбільш затребуваними будуть фахівці у сфері промисловості (120,93 тис.) та будівництва (111,73 тис.).
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