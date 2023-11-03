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АНАЛІТИКА

НБУ покращив прогноз по ВВП завдяки вищим врожаям аграрних культур

17:55 03.11.2023 |

Економіка

 

НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП завдяки, зокрема, вищому ніж торік врожаю основних сільськогосподарських культур.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

У ІІІ кварталі Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП року до 8,2% у річному вимірі. Вагомим чинником кращої динаміки стали вищі, ніж торік, врожаї основних культур завдяки надсприятливим погодним умовам.

"Так, врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік, тоді як засіяні площі за більшістю культур залишилися майже на рівні попереднього року У результаті оцінки врожаю поліпшено як на 2023 рік, так і на наступні роки", - йдеться в звіті.

Прямий додатний внесок вищих врожаїв у ВВП поточного року оцінили у 1.3 в.п.

 

У регуляторі пояснили, що завдяки сприятливій погоді врожай збирався швидшими темпами, ніж торік, що зумовило високі темпи зростання сільського господарства у ІІІ кварталі.

В умовах обмежених експортних можливостей надлишок сільськогосподарської сировини зумовив збільшення завантаженості підприємств харчової промисловості.

Також додатковий ефект мало нарощування виробництва овочів низкою південних та центральних регіонів.

"Це разом зі сприятливою погодою компенсувало негативний вплив руйнування Каховської ГЕС на діяльність підприємств сільського господарства", - зазначили в Нацбанку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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