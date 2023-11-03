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Уряд схвалив план заходів для реалізації програми ОЕСР для України
16:58 03.11.2023 |
Кабінет міністрів під час засідання 3 листопада затвердив План заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що членство України в ОЕСР - це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна є перспективним місцем для інвестицій. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
План заходів включає в себе 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти.
"Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу", - пояснив глава уряду.
ОЕСР є "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП та одним найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик.
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