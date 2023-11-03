Міноборони пом'якшило вимоги до виробників зброї для прискорення постачань на фронт

З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань, повідомили в Міноборони.

Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів. Раніше - військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів.

"Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська", - наголосив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Зміни також дозволять військам отримувати нові зразки ОВТ швидше. Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. Ця вимога зараз скасовується.