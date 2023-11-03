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Чеські компанії отримали перші замовлення з відновлення України: деякі вже реалізуються
11:38 03.11.2023 |
Чеські компанії почали отримувати перші замовлення, пов'язані з відновленням України. Деякі отримали конкретні пропозиції та вже їх реалізують, інші перебувають на стадії підготовки. Про це заявив президент Торгово-промислової палати Чехії Зденько Заїчек, повідомляє České noviny.
"Наразі контракти укладаються здебільшого з компаніями, які ще не мали досвіду роботи на українському ринку", - йдеться в заяві.
Компанії почали постачати в Україну здебільшого медичне обладнання або сільськогосподарську техніку. Але вони також шукають контракти на оновлення енергетичної, транспортної й водної інфраструктури, будівельних робіт і матеріалів.
Україна також звертається до чеських компаній на підставі списку компаній, який представники чеського уряду надали Києву рік тому. Тоді 103 компанії з різних галузей, здебільшого з видобутку й перероблення корисних копалин, машинобудування, будівництва й енергетики, звернулися до Торгово-промислової палати з проханням про співпрацю у відбудові країни.
За даними опитування майже 200 членів Торгово-промислової палати та Спілки промисловості й транспорту Чехії, кожна шоста компанія отримала пропозиції з України. Зараз виконується кожне десяте замовлення.
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