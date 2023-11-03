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Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік до другого читання
09:58 03.11.2023 |
Кабінет міністрів схвалив проєт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в першому читанні - збережені і до другого читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Так, у проєкті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить близько $41 млрд.
Наголошується, що цей обсяг вдалося зменшити з $42,9 млрд, зокрема, завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.
Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024 рік. Зокрема:
* більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році до +5% порівняно із +2,8% у попередньому прогнозі;
* курс гривні у 38,6 грн за $1 на кінець періоду до другого читання порівняно з 40,2 грн $1 на перше читання;
* уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення - з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).
Також у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року).
Дохідна частина проєкту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1,768 трлн грн, у тому числі по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.
Видатки та надання кредитів збільшено в оновленому законопроєкті на 95,2 млн грн та становлять 3,35 трлн грн, у тому числі видатки загального фонду - 3,12 трлн грн та видатки спеціального фонду - 234,5 млрд грн.
Водночас граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1,57 млрд грн), що узгоджено із Міжнародним валютним фондом.
Також був здійснений перерозподіл коштів в межах окремих бюджетних програм.
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