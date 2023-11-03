МВФ готує місію для другого перегляду програми, що відкриє шлях до траншу на $900 мільйонів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером обговорив впровадження реформ в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол", - зазначив Шмигаль.

Співрозмовники торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

"Привітав відновлення роботи офісу МВФ в Україні. Це позитивний сигнал для всіх наших партнерів, що Україна зберігає стабільність і продовжує змінюватися", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що вчасна реалізація структурних маяків за програмою МВФ «Механізм розширеного фінансування» (EFF - ред.) є пріоритетом для уряду України й важливим завданням для ВР.