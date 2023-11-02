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Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік
17:52 02.11.2023 |
За 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році.
Такі дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.
Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн. У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету.
Найбільшу суму місячних податкових надходжень було зафіксовано у серпні - понад 2 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна правда
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