Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік

За 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році.

Такі дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн. У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету.

Найбільшу суму місячних податкових надходжень було зафіксовано у серпні - понад 2 млрд грн.