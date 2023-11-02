Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік

17:52 02.11.2023 |

Економіка

Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік

 

За 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році.

Такі дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн. У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету.

Найбільшу суму місячних податкових надходжень було зафіксовано у серпні - понад 2 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2659
  0,0004
 0,00
EUR
 1
 38,6703
  0,4392
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3100  0,01 0,03 37,9074  0,00 0,01
EUR 39,6322  0,02 0,05 40,3685  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,04 0,12 36,3100  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес