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Україні не вистачатиме 4,5 мільйона працівників для відбудови, – Мінекономіки

16:25 02.11.2023 |

Економіка

 

Для відбудови економіки України після завершення війни потрібно додатково залучити щонайменше 4,5 млн людей. Передусім, цю проблему планують вирішувати шляхом заохочення українських біженців до повернення додому.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Для відбудови чи радше перебудови економіки знадобляться руки. За попередніми оцінками, маємо додатково залучити 4,5 млн людей. Якщо нам вдасться це зробити, можемо значно пришвидшити темпи відновлення", - сказала Свириденко.

Вона зауважила, що за даними опитувань, більшість українських біженців все ще хочуть повернутися.

"Для цього потрібно три умови: безпека, житло і робота. Над цими завданнями працює вся держава, насамперед, звісно, ЗСУ", - зауважила Свириденко.

Серед напрямків роботи Мінекономіки у цій сфері вона назвала програми гуманітарного розмінування, а також вже започатковані програми "єРобота" та "єОселя".

За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), за кордоном зараз перебувають близько 6 млн українських біженців. Залишитись там назовсім планують від 1,3 млн до 3,3 млн.

Водночас директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Елла Лібанова прогнозує, що Україні не вдасться повернути більше половини біженців, які виїхали з країни після початку повномасштабного російського вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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