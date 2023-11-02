Фінансові новини
- |
- 02.11.23
- |
- 20:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна за місяць залучив від приватизації понад 370 мільйонів
14:37 02.11.2023 |
У жовтні Фонд державного майна вдалося провести 39 онлайн-аукціонів з малої приватизації, за результатами яких залучено 372 млн грн.
Як повідомляє пресслуба Фонду, стартова вартість об'єктів під час торгів зросла у 1,4 раза.
Серед пропозицій були єдині майнові комплекси, складські та виробничі приміщення, адмінбудівлі і ветлікарні. Загалом у торгах взяли участь 244 підприємці, в середньому за кожен лот змагалося понад шість учасників.
Зокрема, вперше ФДМ провів аукціон з приватизації протезно-ортопедичного підприємства. Так, Хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство було продано за 32 млн грн.
Найдорожчими активами жовтня стали: Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Волиньторф" - 212,2 млн грн (стартова вартість - 190,2 млн грн); складське приміщення у Києві - 35 млн грн (стартова вартість - 9,4 млн грн) та Державний інститут по проєктуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" - 32,8 млн грн (стартова вартість - 28,9 млн грн).
На листопад вже заплановане проведення пів сотні онлайн-аукціонів з приватизації, сумарно стартова вартість всіх лотів становить майже 133 млн грн.
Як повідомлялося, за перші дев'ять місяців року Фонд держмайна залучив до держбюджету від приватизації 2,7 млрд грн. Це рекордний показник з 2018 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
|Результати дослідження настроїв українців від Active Group та Future Research Foundation
|Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Україна почала проводити аукціони для експорту та імпорту електроенергії за європейськими правилами
|Британія долучиться до проєкту ЄБРР щодо страхування воєнних ризиків в Україні
|Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Експорт електроенергії в жовтні впав на 37%
|Україні не вистачатиме 4,5 мільйона працівників для відбудови, – Мінекономіки
|НБУ розглядає питання скорочення терміну повернення валютного виторгу для низки галузей і товарів
Бізнес
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства
|Kia K5 отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру
|Український ІТ-експорт у вересні впав до найнижчого значення за весь 2023 рік
|В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати