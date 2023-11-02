Фонд держмайна за місяць залучив від приватизації понад 370 мільйонів

У жовтні Фонд державного майна вдалося провести 39 онлайн-аукціонів з малої приватизації, за результатами яких залучено 372 млн грн.

Як повідомляє пресслуба Фонду, стартова вартість об'єктів під час торгів зросла у 1,4 раза.

Серед пропозицій були єдині майнові комплекси, складські та виробничі приміщення, адмінбудівлі і ветлікарні. Загалом у торгах взяли участь 244 підприємці, в середньому за кожен лот змагалося понад шість учасників.

Зокрема, вперше ФДМ провів аукціон з приватизації протезно-ортопедичного підприємства. Так, Хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство було продано за 32 млн грн.

Найдорожчими активами жовтня стали: Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Волиньторф" - 212,2 млн грн (стартова вартість - 190,2 млн грн); складське приміщення у Києві - 35 млн грн (стартова вартість - 9,4 млн грн) та Державний інститут по проєктуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" - 32,8 млн грн (стартова вартість - 28,9 млн грн).

На листопад вже заплановане проведення пів сотні онлайн-аукціонів з приватизації, сумарно стартова вартість всіх лотів становить майже 133 млн грн.

Як повідомлялося, за перші дев'ять місяців року Фонд держмайна залучив до держбюджету від приватизації 2,7 млрд грн. Це рекордний показник з 2018 року.