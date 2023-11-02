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ДПСУ попередила про ускладнення руху для вантажівок через блокаду кордону поляками
12:44 02.11.2023 |
Державна прикордонна служба України попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею через протести польських перевізників.
Про це ДПСУ повідомила у своєму Telegram, пише "Європейська правда".
Акція протесту може розпочатися з п'ятниці 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".
Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.
Як повідомляли, польські протестувальники заявляють про готовність тримати блокаду до двох місяців.
Перелік вимог протестувальників чималий. Частина з них мають технічний характер, проте інша частина стосується принципових, засадничих для України речей.
Ключова вимога - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.
Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.
Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.
Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.
Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.
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