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Митниця з початку року перерахувала до бюджету майже 376 мільярдів
11:58 02.11.2023 |
Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
За результатами жовтневих митних оформлень імпорту та експорту товарів, Державна митна служба перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів.
Порівняно з вереснем, у жовтні продовжилась тенденція щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.
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