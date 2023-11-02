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АНАЛІТИКА

Митниця з початку року перерахувала до бюджету майже 376 мільярдів

11:58 02.11.2023 |

Економіка

 

Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

За результатами жовтневих митних оформлень імпорту та експорту товарів, Державна митна служба перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів.

Порівняно з вереснем, у жовтні продовжилась тенденція щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

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