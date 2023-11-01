Мінсоцполітики почало тестування платформи для ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики з 1 листопада розпочало тестування Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Система покликана цифровізувати процес ввезення та обліку гуманітарної допомоги з-за кордону.

За допомогою веб-платформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію, йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

"Тестовий період означає лише можливість познайомитись із роботою системи, алгоритмом. Про необхідність всіх отримувачів гуманітарної допомоги користуватись цією системою з 1 листопада не йдеться", - підкреслили в Мінсоцполітики.

Головна мета цього етапу тестування - виявити, що можна покращити в роботі, де є проблемні місця та яким чином оптимізувати процес.

Долучитися до тестування можна наступним чином:

* зайти на портал https://human-help.ioc.gov.ua/login-page.

* увійти в кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) - він є у кожної юридичної особи, що має принаймні банківський рахунок;

* якщо організація раніше не мала статус отримувача гуманітарної допомоги, то їй варто після входу в систему провести реєстрацію - фактично підтвердити в системі, що всі її дані правильні та отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;

* спробувати сформувати дані про вантаж;

* скласти митну декларацію після;

* протестувати формування інвентаризаційного опису (для бюджетних установ це буде обов'язкова форма, для інших отримувачів - за неспівпадіння у заявленій та фактично отриманій допомозі);

* заповнити звіт.

У Мінсоцполітики нагадали, що з 1 грудня набувають чинності зміни до правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Серед основних змін - впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

Також ідеться про запровадження форми для автоматичних звітів, що передбачені законодавством. Окрім цього, нові правила скасовують гарантійні листи. Це означає, що гуманітарна допомога для військових буде завозитись без потреби у наявності гарантійного листа. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.