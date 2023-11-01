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Газовидобувні компанії заплатили близько 40 млрд грн ренти від своєї діяльності за 8 міс.-2023р - голова профільної асоціації
17:55 01.11.2023 |
Газовидобувні компанії за результатами своєї діяльності в січні-серпні 2023 року заплатили майже 40 млрд грн рентних платежів, повідомив голова Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.
"Минулого року через досить високу ціну на газ було заплачено понад 70 млрд грн ренти. За останні вісім місяців цього року ренти було заплачено майже 40 млрд грн. Це означає, що компанії продовжують працювати", - сказав він під час конференції "10 років ІПВГ (Ініціатива прозорості видобувних галузей) в Україні: досягнення та перспективи".
При цьому Петренко наголосив, що понад 2 млрд грн ренти відправлено до місцевих бюджетів, і це, на його думку, надзвичайно важливо, "щоб люди на місцях бачили ефект від видобутку".
Водночас голова асоціації прогнозує збільшення видобутку в найближчій перспективі.
"Минулого року ми спостерігали зниження показників видобутку як державними, так і приватними компаніями, але, що дуже важливо, Україна змогла зберегти власний газовидобуток, і зараз ми бачимо тренд до зупинки падіння", - описав ситуацію Петренко.
За його словами, державні компанії, насамперед "Укргазвидобування", почали нарощувати видобуток, а з наступного року "ми бачимо перспективи і до збільшення видобутку приватниками".
Він нагадав, що за результатами 2021 року приватні газовидобувні компанії встановили абсолютний рекорд із видобутку - понад 5 млрд куб. м газу.
Петренко переконаний, що всі наявні проєкти з видобутку газу за умов їх реалізації є для України унікальним шансом у повному обсязі забезпечити свою енергонезалежність та енергобезпеку.
"І це перспектива, щоб реалізовувати газ як в Україні, так і за кордоном, зокрема в ЄС, який зацікавлений у повній диверсифікації постачань ресурсу та відмові від російського газу", - зазначив представник галузі.
Водночас він наголосив, що пошкодження або захоплення агресорами родовищ суттєво впливає на видобуток.
Як повідомлялося, АТ "Укргазвидобування" за січень-серпень 2023 року спрямувало до зведеного бюджету країни 13,88 млрд грн ренти.
ПрАТ "Нафтогазвидобування", основний виробничий актив "ДТЕК Нафтогаз", у першому півріччі сплатило до держбюджету понад 2,2 млрд грн ренти за користування надрами, частина якої (5%) спрямовується до місцевих бюджетів.
Відповідно до закону №2606-ІХ (законопроєкт №7732) про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється, виходячи із максимальної з трьох внутрішніх цін на його реалізацію.
До ухвалення закону фактична вартість реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.
Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча за європейські ціни.
До березня 2022 року газова рента обчислювалася лише за митною вартістю імпорту.
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