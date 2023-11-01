Міноборони пропонує Кабміну підтвердити право українських виробників на прибуток у ціні на продукцію військового призначення

Міністерство оборони України підготувало проєкт постанови Кабміну, що підтверджує право українських виробників на прибуток у ціні на продукцію військового призначення за весь період дії воєнного стану, повідомляє Міноборони.

"Українські компанії, які озброюють і одягають армію і при цьому платять податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК - це те, що дає їм змогу інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція в посилення ЗСУ, а отже - у наближення перемоги", - ідеться в повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що документ було розроблено спільно з представниками сектору ВПК, серед яких - ключові асоціації, що об'єднують виробників військової продукції та тилових постачальників. Його погодили на зустрічі, яку вперше провели з ініціативи міністра оборони Рустема Умєрова.

"Наразі ми вирішуємо проблему правової невизначеності, яка виникла майже пів року тому після завершення ревізії Держаудитслужби", - зазначили в Міноборони.

Як повідомили у відомстві, проєкт постанови вже найближчими днями буде передано на розгляд уряду.

