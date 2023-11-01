Виплати переселенцям із 1 листопада призначатимуть на сім'ю - Мінреінтеграції

Нові правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам набули чинності з 1 листопада, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 1 листопада поточного року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави. Зокрема для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі 3 тис. грн особам з інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зазначається, що відповідну допомогу призначають на кожного члена сім'ї, відомості про якого внесено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.