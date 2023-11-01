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Надходження та видача готівки в касах банків майже досягли довоєнного рівня, – Нацбанк

11:57 01.11.2023 |

Економіка

 

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків упродовж дев'яти місяців 2023 року становив 1,82 трлн грн, що на 15,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас обсяг видачі готівки з кас банків зріс на 13,7% - до 1,83 млрд грн.

"Це, зокрема, зумовлено пожвавленням економіки, якому сприяли налагодження нових шляхів постачання, а також сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення. Наразі обсяги касових оборотів банків майже досягли рівня відповідного періоду 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Трьома найпопулярнішими касовими операціями з видачі готівки стали (% від загального обсягу видатків):

* операції клієнтів з використанням платіжних карток - 83,9%;
* підкріплення операторів поштового зв'язку - 4,3%;
* придбання іноземної валюти у клієнтів - 4,2%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були торговельна виручка - 34,2%, операції клієнтів з використанням платіжних карток - 29,8%, а також виручка від усіх видів послуг - 16,9%.

Як повідомлялося, обсяг надходжень готівки до кас банків у 2022 році впав на 12,9% та становив 2,2 трлн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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