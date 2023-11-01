Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових авітовок, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року
11:53 01.11.2023 |
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Зазначається, що порівняно з вереснем споживча активність в сегменті нових легкових автомобілів авторинку збільшилась на 0,7%.
Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, їх було зареєстровано 929 шт. Порівнянняно з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.
Другою в рейтингу популярності були автомобілі марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda - 477 авто (+46%).
Четвертий результат у BMW - 461 авто (+255%), на п'ятій сходинці - Renault - 432 авто (+60%).
Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN - 309 од.; HYUNDAI - 240 од.; MERCEDES-BENZ - 224 од.; MAZDA - 220 од.; PEUGEOT - 200 од.
Бестселером місяця на ринку нових легковиків дістався став автомобіль RENAULT Duster - 387 реєстрацій.
Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
|Остін: РФ переможе без нашої допомоги Україні
|Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
|Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Закупівлями продуктів для ЗСУ з грудня 2023 року займатиметься «Державний оператор тилу» - заступник міністра оборони
|Міноборони пропонує Кабміну підтвердити право українських виробників на прибуток у ціні на продукцію військового призначення
|Міністерство енергетики планує запустити центр обміну інформації у газовій галузі
|Кабмін оновив перелік агротоварів, експорт яких підлягає ліцензуванню
|Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
|Перші 15 учасників оптового ринку е/е вже зареєструвалися у відповідному реєстрі на виконання положень REMIT
|Виплати переселенцям із 1 листопада призначатимуть на сім'ю - Мінреінтеграції
Бізнес
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК
|Науковці разом з Honda розробили сенсор, схожий на людську шкіру - це дозволить вдосконалити людиноподібних роботів
|vivo X100 з процесором Dimensity 9300, 1 ТБ пам'яті та Android 14 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши майже 2,25 млн балів
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
|Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
|Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому