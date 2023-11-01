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АНАЛІТИКА

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових авітовок, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року

11:53 01.11.2023 |

Економіка

 

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Зазначається, що порівняно з вереснем споживча активність в сегменті нових легкових автомобілів авторинку збільшилась на 0,7%.

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, їх було зареєстровано 929 шт. Порівнянняно з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою в рейтингу популярності були автомобілі марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda - 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW - 461 авто (+255%), на п'ятій сходинці - Renault - 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN - 309 од.; HYUNDAI - 240 од.; MERCEDES-BENZ - 224 од.; MAZDA - 220 од.; PEUGEOT - 200 од.

Бестселером місяця на ринку нових легковиків дістався став автомобіль RENAULT Duster - 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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