ЄБА попередила бізнес про можливі складнощі з митним оформленням вантажів із 7 листопада

Умови митного контролю та оформлення і для імпортних, і для експортних вантажів стануть жорсткішими з 7 листопада, представники виконавчої та законодавчої влади відхилили пропозиції відтермінувати запровадження цих норм, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"Зокрема, компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги, передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту, будуть вимушені пред'являти товари митниці. Йдеться про необхідність доставлення товарів у зону митного контролю відповідних митниць, у яких проводиться митне оформлення", - ідеться в повідомленні.

ЄБА уточнила, що також із Митного кодексу буде виключено положення, які дають змогу не пред'являти експортний вантаж митниці.

Зазначено, що кількість компаній, які отримали спрощення в рамках АЕО та режиму спільного транзиту, досить незначна - менше ніж десяток.

В асоціації додали, що за результатами робочої наради фінкомітету ВР за участю представників Мінфіну та Держмитслужби не було підтримано пропозицію бізнесу щодо ініціювання процесу відтермінування зазначених змін, а саме скасування спрощених декларацій типу ЕА (дає змогу завершувати митне оформлення, не доставляючи товар на митницю).

Зі свого боку представники Держмитслужби підтвердили готовність до зазначених змін і за потреби переведення відповідних підрозділів на цілодобовий режим роботи.

Далі Держмитслужба інформуватиме на офіційних ресурсах, а також у соцмережах про створені безкоштовні зони митного контролю, на яких можна буде здійснювати пред'явлення митниці та декларування та пломбування експорту без необхідності сплати послуг митного терміналу.

"Тому звертаємо увагу, що з огляду на таку ситуацію бізнесу варто планувати свої бізнес-процеси з урахуванням того, що черги на митниці можуть бути не лише в пунктах пропуску, а й у митницях призначення та відправлення", - підсумували в ЄБА.

Як повідомлялося, з 7 листопада 2023 року втратять чинність норми, що передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення митниці оформлення. Право на такі спрощення отримають лише компанії зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО).

Експерти компаній - членів AmCham вважають, що скасування дії спрощень, як-от декларація ЕА та "експорт без терміналу", призведе виключно до збільшення фінансових й адміністративних витрат бізнесу й утворення черг на митних терміналах (особливо в західних регіонах країни). Іншими наслідками стане збільшення безпекових ризиків у зв'язку зі скупченнями вантажів, а також зайве навантаження на інспекторів митниці, вважають в асоціації.

Як зазначено в заяві, наявність можливості отримувати й відправляти товари, не заїжджаючи на приватний митний термінал, дала змогу бізнесу знизити негативну дію низки чинників в умовах воєнного часу, зокрема: безпекових ризиків, перерв у роботі митниці та контролюючих органів під час повітряних тривог, переорієнтації товарних потоків/релокації бізнесу і блекаутів.

"На жаль, практично всі перераховані вище негативні фактори з великою часткою ймовірності можуть зберегтися й після 07.11.2023, коли національні митні спрощення перестануть діяти, а кількість українських підприємств, які отримали нові митні спрощення європейського зразка (або вже подали заяву на їх отримання), продовжує залишатися вкрай незначною", - підсумували в палаті.

У Європейській Бізнес Асоціації раніше також наголошували на значних складнощах, які виникнуть із 7 листопада після скасування імпортних декларацій типу ЕА. Також в асоціації звернули увагу на необхідність створення в кожному регіоні додаткових зон митного контролю на територіях, які є державною власністю для забезпечення безоплатного митного контролю, оскільки наявна інфраструктура не розрахована на значне збільшення кількості вантажних автомобілів, які одночасно перебувають у відповідних зонах.