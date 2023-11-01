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Мінцифри відкрило для користувачів бета-версію оновленого порталу Держстату

10:51 01.11.2023 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації України спільно з IT-компанією EPAM запустили публічну бета-версію оновленого сайту Держслужби статистики.

"Якісні дані - основа для ухвалення управлінських рішень. Саме тому Держстат має перетворитися на сучасну організацію, схожу на IT-компанію. Це дасть можливість отримувати дані в режимі реального часу, швидко їх аналізувати й поширювати. Ми вже запустили перше опитування Держстату в онлайн-форматі. Далі продовжуємо працювати над цифровою трансформацією, щоб держоргани, представники бізнесу й суспільство отримували якісні й актуальні дані", - процитувала пресслужба EPAM віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, передає Інтерфакс-Україна.

У проєкті використано розробку компанії EPAM - Quanthub - платформу для управління життєвим циклом даних - від збору, очищення, трансформації, аналізу даних до їх поширення.

Платформу адаптовано до вимог Держстату: перекладено українською мовою й доповнено можливості для процесу статистичного виробництва. Оновлена система отримала назву "Сигма" - відповідно до літери грецького алфавіту й математичного позначення.

В EPAM нагадали, що перші консультації щодо трансформації Держстату розпочалися два роки тому. У їхніх межах експерти компанії проаналізували рівень цифровізації органів державної статистики й розробили концепцію цифрової трансформації. ЕРАМ стала ключовим партнером із трансформації Держстату за результатами відкритого конкурсу.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри в рамках реформування Держстату спільно з EPAM створило статистичну систему Sigma. У міністерстві заявили, що з її допомогою "флешки" та електронні листи буде замінено на дашборди й інтерактивні таблиці.

Закрите тестування оновленого порталу Держстату розпочалося в червні.

За даними видання Forbes Україна, загальна вартість проєкту становить близько 55 млн грн, які виділено в межах програми EGAP. Видання також повідомляє, що після впровадження перетворень штат Держстату буде скорочено приблизно на 30%. У 2022 році штат держоргану зменшили з 6 тис. співробітників, до 4,6 тис., зокрема й завдяки усуванню дублювальних функцій у регіональних підрозділах.

EPAM Systems Inc. засновано 1993 року, є розробником замовного програмного забезпечення для різних секторів економіки. Офіси компанії розташовані у 25 країнах, надає послуги для клієнтів у більш ніж 40 країнах.

Цифрова трансформація Держстату не перший масштабний проєкт EPAM в Україні. Волонтери компанії чотири роки тому розробили першу версію мобільного застосунку "Дія".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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